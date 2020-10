Nautica: Bucci, saloni Cannes e Montecarlo vengano a Genova

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - "Nel 2022 il Salone Nautico di Genova avrà a disposizione 400 mila metri quadrati di darsene nautiche, un'opportunità per dire ai saloni di Cannes e Montecarlo 'venite a Genova', perché a Genova abbiamo una realtà importante con tutte le infrastrutture necessarie". Lo afferma il sindaco Marco Bucci nella conferenza stampa di chiusura del 60/o Salone Nautico. "Non era una scommessa, abbiamo fatto quello che dovevamo fare come città facendo vedere le nostre capacità e potenzialità, devo congratularmi con Confindustria Nautica e gli uffici pubblici, che hanno lavorato per la buona riuscita dell'evento rimboccandosi la maniche. Genova deve diventare il Salone del Mediterraneo e siccome il Mediterraneo è il mare dove c'è l'80 per cento della nautica, potrebbe anche diventare il salone del mondo". "L'anno prossimo avremo la nuova darsena da 80 mila metri quadrati in più e nel 2022 terminando la costruzione del waterfront di Levante prevediamo di avere a disposizione altri 200 mila metri quadrati in più, raddoppieremo gli spazi del salone raggiungendo 400 mila metri quadrati", sottolinea. (ANSA).