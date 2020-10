Covid:Genoa;altro giro tamponi,restano positivi 10 giocatori

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - In casa Genoa 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di Covid 19 in casa Genoa. A comunicarlo è lo stesso club rossoblù confermando che "i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff" .

I tamponi effettuati ieri hanno altresì confermato ancora la positività dei primi dieci giocatori che erano risultati positivi la scorsa settimana. Sono Perin, Schone, Cassata, Lerager, Melegoni, Pellegrini, Pjaca, Radovanovic, Zappacosta e Marchetti. (ANSA).