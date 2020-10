Covid: 170 nuovi positivi, 130 sono a Genova. Due morti

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - A fronte di 3325 tamponi, più del doppio rispetto al giorno precedente, sono 170 i nuovi positivi (erano stati 107). Su 170, 130 sono stati trovati nella Asl3 di Genova (65 sono contatti di caso confermato, uno è un rientro dall'estero e 64 sono stati scoperti con screening). Dei 170, 137 sono sintomatici. Complessivamente i positivi sono 3595, 12 più di ieri: 1708 sono nella provincia di Genova, 1008 in quella della Spezia. Tra i nuovi positivi 12 sono nell'Imperiese, 7 nel Savonese, 3 nel Tigullio e 18 nello Spezzino.

I morti sono due: due uomini di 71 e 79 deceduti all'ospedale di Sarzana. I decessi da inizio della pandemia sono 1612.

Gli ospedalizzati sono 201, tre in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ce ne sono 23, erano 24.

In isolamento ci sono 1724 persone, 21 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 3032, 471 in più rispetto a ieri (ANSA).