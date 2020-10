Sei nuovi casi di covid nelle scuole dell'Imperiese

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 05 OTT - Sono sei i nuovi casi covid nelle scuole della provincia di Imperia, quasi tutti concentrati nell'estremo ponente. In particolare si segnalano: tre operatori scolastici nel distretto di Ventimiglia, collegati a una scuola dell'infanzia (l'asilo di Isolabona, dove è stata trovata positiva un'insegnante) e due scuole di primo grado, tra cui una prima elementare di Vallecrosia. Poi c'è uno studente di una scuola secondaria di primo grado sempre nel distretto di Ventimiglia e un alunno di una secondaria di primo grado del sanremese. In ultimo uno studente di una scuola secondaria di secondo grado del ventimigliese. Come da protocollo: alunni, insegnanti e contatti stretti sono stati messi in quarantena.

(ANSA).