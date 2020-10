Depositi di gasolio irregolari, 5 denunce nel Savonese

(ANSA) - SAVONA, 05 OTT - La Guardia di Finanza di Savona ha denunciato 5 persone per illecita circolazione e conservazione di prodotti energetici. In particolare i militari hanno sequestrato, nei comuni di Vado Ligure e Stella, tre depositi privati di gasolio privi dei certificati di prevenzione incendio e delle autorizzazioni comunali. All'interno erano presenti due contenitori in plastica da 1000 litri detti "bulk" e due serbatoi, contenenti gasolio destinato ad alimentare trattori, mezzi agricoli ed autoarticolati; in prossimità dei depositi erano presenti pompe di erogazione e contatori volumetrici.

Inoltre, nel comune di Sassello è stata controllata su strada e sottoposta a sequestro un'autobotte che trasportava olii minerali; l'autotrasportatore non è stato in grado di dimostrarne la legittima provenienza, perché il gasolio contenuto all'interno era privo di documentazione di trasporto e quindi sottratto all'accertamento dell'imposta, in violazione al testo unico sulle accise. Il quantitativo di gasolio complessivamente sottoposto a sequestro è di oltre 5000 litri.

Le denunce sono, a vario titolo, per omessa denuncia di materiale esplodente, mancanza di certificanti antincendio, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali ed irregolarità nella circolazione. A ciò si aggiunge la sanzione amministrativa di 3200 euro ai proprietari dei depositi privati contenenti pistole erogatrici per omessa comunicazione all'ente territoriale competente. (ANSA).