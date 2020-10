Covid: 107 nuovi casi, aumentano gli ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Sono 107 i nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di un numero inferiore di tamponi, 1594, rispetto al giorno precedente quando i test erano stati 2385 con 121 casi. I nuovi positivi sono soprattutto nel territorio della Asl3 di Genova, 74; e in quello della Spezia, 21.

Complessivamente le persone positive in Liguria sono 3474, 39 più di ieri: oltre 2600 sono concentrate tra La Spezia e Genova.

Aumentano anche gli ospedalizzati: sono 204, 14 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 24 ( uno in più di ieri) i malati in terapia intensiva. Otto i positivi ricoverati all'ospedale pediatrico Gaslini. Negli ospedali genovesi ci sono complessivamente 120 persone (14 in terapia intensiva), mentre all'ospedale si Sarzana ce ne sono 52 (9 in intensiva) Non ci sono stati decessi: il numero è fermo a 1610 da inizio pandemia.

In isolamento domiciliare ci sono 1703 persone, 16 in più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 2661, erano 2494.

