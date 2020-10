Calcio: Samp su Llorente ma c'è nodo Bonazzoli

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - La Sampdoria ha messo le mani sull' attaccante del Napoli Fernando Llorente, per il quale è pronto un contratto biennale da 1,5 milioni a stagione. Liguri in pressing ma la trattativa si potrà sbloccare nel caso in cui il Torino dovesse prendere in prestito Federico Bonazzoli proprio dalla squadra doriana. E si allontana invece dai granata il sudamericano Gaston Ramirez che al momento non ha trovato l'intesa con il Toro per il suo ingaggio. Intanto la Sampdoria sta definendo l'arrivo del giovane portiere svedese Oscar Linner con la formula del prestito dal club tedesco dell'Arminia Bielefeld. Sarebbe il dodicesimo alle spalle di Emil Audero. (ANSA).