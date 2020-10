Toti, no all'obbligo della mascherina all'aperto ovunque

L'introduzione dell'obbligo di indossare la mascherina ovunque in Italia anche all'aperto "sarebbe un passo indietro francamente inaccettabile". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti a Radio1 a proposito dell'indicazione che potrebbe essere contenuta nel prossimo decreto del presidente del Consiglio.

"Ritengo che un provvedimento universale e identico per tutto il Paese senza tenere conto delle varie situazioni sia un passo indietro. Francamente un provvedimento che dovesse in qualche modo colpire i poteri delle Regioni lo riterrei gravemente intollerabile", ha detto Toti.

"Non servono regole draconiane ma regole che ci permettano di convivere con il covid nel medio e nel lungo periodo", ha successivamente detto Toti. "Non ho timidezza nell'imporre l'uso delle mascherine quando serve - aggiunge - ma bisogna farlo con buon senso, nelle aree di assembramento. Per questo l'abbiamo imposto nel centro storico di Genova e alla Spezia".

"Non possiamo assistere al ritorno di un lockdown 'strisciante'", ha detto Toti.