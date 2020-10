Sampdoria si avvicina Ferrer, ma c'è l'idea Asamoah

La Sampdoria prova a piazzare il colpo Kwadwo Asamoah sulla fascia destra, il giocatore è in scadenza di contratto con l'Inter tra un anno e non rientra più nei piani della società nerazzurra. La Samp sarebbe disponibile ad offrire un biennale da 1,5 milioni a stagione. E' un'idea su cui si sta lavorando, praticamente certo invece l'arrivo dallo Spezia dello spagnolo Salva Ferrer, difensore di fascia destra, che prenderebbe il posto di Depaoli appena ceduto all'Atalanta.

Qualora si concretizzasse il 31enne Asamoah a quel punto partirebbe il polacco Bereszynski che piace moltissimo in Turchia. "Finalmente sono uno giocatore della Sampdoria. Una squadra con una bella maglia, una grande storia, che voglio onorarla al meglio" ha detto sui social blucerchiati il nuovo acquisto Adrien Silva, il centrocampista portoghese prelevato dal Leicester che ha firmato un contratto fino al 2022.