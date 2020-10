Disagi sul Turchino per albero

Disagi in tutta la Liguria a causa del forte vento. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco. Questa mattina la squadra di Multedo è intervenuta sulla strada statale del Turchino, nei pressi della Galleria del Fado, per liberare la carreggiata e la sottostante ferrovia Genova - Ovada da un grosso albero abbattuto dalle raffiche.

Alle 13,40 è stato possibile riaprire la circolazione a senso unico alternato. Sul posto anche i Carabinieri e Anas.

Mentre i vigili del fuoco di Rapallo, con l'appoggio dell'autoscala di Chiavari, hanno lavorato a lungo a Rapallo, in via Baisi, per rimuovere un grosso albero caduto su una palazzina. La casa fortunatamente risulterebbe essere disabitata.