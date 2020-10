Covid: 121 positivi in più in Liguria, 1 morto

Ci sono 121 nuovi positivi in Liguria rispetto a ieri. Lo comunica la Regione Liguria spiegando che sono stati eseguiti 2.485 tamponi. Si registra anche un decesso, di un uomo di 77 anni ricoverato all'Ospedale San Martino di Genova. Negli ospedali ci sono due ricovertati in più di ieri. Nel complesso ci sono 23 persone in terapia intensiva e 190 ricoverati nei reparti di media intensità.

