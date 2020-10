Chiusa Aurelia per mareggiata

Chiusa per mareggiata la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna. Le onde sospinte da un vento dai quadranti meridionali a 80/100 km orari hanno raggiunto e superato la carreggiata della via Aurelia e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas è stata decisa la chiusura in entrambi i sensi di marcia.

Dunque spezzato in due il Tigullio Orientale con unica via di collegamento l'autostrada A12 . I sindaci di Lavagna e Sestri Levante hanno sollecitato l' Anas a predisporre i lavori a mare di difesa della importante via di comunicazione, con la costruzione di una diga di scogli che spezzi la violenza dei marosi che da sempre durante le mareggiate raggiungono la sede stradale creando pericolo e disagi.