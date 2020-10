Calcio: Genoa; ecco Shomurodov, la punta 'social'

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Eldor Shomurodov è il nuovo attaccante del Genoa. Lo ha annunciato il club rossoblù ufficializzando l'acquisto della punta uzbeka che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024. Una notizia che ha scatenato i suoi tifosi personali, che nell'arco di pochi minuti dall'annuncio sui canali social del club rossoblù hanno invaso la rete. Oltre mille i commenti in appena quindici minuti e più di duemila followers in più per la pagina ufficiale instagram del Genoa.

Shomurodov, che militava nel Rostov, formazione del campionato russo, in patria è un vero e proprio idolo oltre ché un attaccante capace di segnare 20 reti in 43 incontri con la maglia della propria nazionale con la quale ha esordito nel 2015 ad appena vent'anni. Con il suo club nel campionato scorso ha segnato invece 11 gol in 28 gare.