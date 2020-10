Cadavere tra detriti mareggiata

Due cadaveri sono stati trovati stamani tra i detriti della mareggiata in Liguria. Il cadavere presumibilmente di un uomo è stato trovato stamani in località Tre Ponti di Sanremo, da un poliziotto che stava praticando jogging. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia con la guardia costiera e il personale sanitario. Il corpo, apparentemente nudo, sarà recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l'ondata di maltempo che ha colpito l'area. Un secondo cadavere è stato trovato tra i detriti della mareggiata in Liguria. Questa volta è stato visto sulla spiaggia di passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. Non è ancora chiaro, se si tratta di un uomo o una donna. Sono in corso indagini per l'identificazione.