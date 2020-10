Ventimiglia, maltempo così non accadeva dal '58

"Era dal 1958, quando il fiume fece crollare la passerella, che non accadeva un disastro del genere". A parlare è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che per tutta la notte ha effettuato sopralluoghi in giro per la città per accertarsi dei danni provocati dalla piena del fiume Roya. Lo stesso Scullino nella notte è stato travolto da un'ondata di acqua e fango, mentre cercava di mettere in salvo la propria auto. "Il fiume era cresciuto - racconta - sono scivolato nell'acqua alta circa un metro e mezzo, ma per fortuna sono riuscito a mettermi in salvo. La corrente era molto forte".

Oggi il sindaco incontrerà in Comune il governatore della Liguria, Giovanni Toti per un punto sui danni provocati dal maltempo.