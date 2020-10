Spiaggiato sul litorale di Sanremo cetaceo di 5 metri

Uno zifio, raro cetaceo della famiglia dei delfini, di 4,95 metri di lunghezza è spiaggiato sul litorale di Sanremo. La carcassa, che è stata avvistata stamattina, appartiene a un maschio del peso di oltre una tonnellata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, con la guardia costiera e il tecnico dell'Università di Genova, Fulvio Garibaldi. Nelle prossime ore l'esemplare sarà recuperato e messo a disposizione dell'Istituto zooprofilattico per una perizia necroscopica, finalizzata a individuare le cause del decesso. Lo zifio vive nelle zone di Capo Mele, Capo Noli e nel canyon di Genova. Non ci sono molti esemplari. (ANSA).