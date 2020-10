Sampdoria: pressing per Ferrer dello Spezia

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - L'esterno spagnolo dello Spezia Salvador Ferrer si avvicina alla Sampdoria del presidente Massimo Ferrero. Infatti l'entourage del giocatore avrebbe trovato un'intesa per un quadriennale, adesso si cerca un accordo con il club corregionale per il cartellino. Intanto Ferrer non è stato convocato dal tecnico degli spezzini, Vincenzo Italiano, per la trasferta di domani a San Siro con il Milan.

Nel frattempo la dirigenza della Samp continuano i contatti con il Fulham per la cessione di Omar Colley: il difensore ha trovato un'intesa per un quadriennale, la Samp vuole monetizzare e chiede al club londinese almeno dieci milioni di euro. Il punto d'incontro può essere un prestito oneroso più obbligo di riscatto dopo la prima presenza con la maglia dei Cottagers.

(ANSA).