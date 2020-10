Salone Nautico: Bucci, situazione è ottima, è al 100%

Il Salone Nautico di Genova è aperto "al 100%" e "la situazione è ottima" senza problemi legati all'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte sulla Liguria. Lo ha detto il sindaco della città Marco Bucci nel corso di un punto stampa. "Il Salone ha avuto qualche piccolo danno per quello che riguarda cartelli o palchi che non sono fissi, ma è stato tutto ripristinato questa mattina - ha spiegato -. Oggi il salone è pieno, non c'è più alcuno spazio possibile seguendo le norme Covid. C'è il sole, sarà una bella giornata per quanti ci vanno. Prevediamo che sarà sold out anche per i prossimi giorni. Ci sono ancora spazi per lunedì e martedì. per quelli che vogliono andare a vedere il Salone. La situazione è ottima non c'è nessun problema per quanto riguarda nessuna area. Si prevedeva di poter circoscrivere alcune aree magari quelle fuori, invece le onde sono forti ma hanno risparmiato la parte del Salone che ha aperto al 100%". (ANSA).