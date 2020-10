Danni mareggiata in tutta Liguria

La mareggiata che ha colpito nella notte la Liguria ha provocato ingenti danni alle spiagge, alle strutture degli stabilimenti e a molte attività commerciali. In tanti borghi marinari le onde hanno distrutto manufatti e pontili, devastato gli arenili, portato detriti su piazze, strade e tratti di lungomare. Fin dall'alba è iniziata l'opera di ripristino da parte dei titolari delle attività, aiutati dai volontari della protezione civile dei tanti comuni colpiti, si sono susseguiti sopralluoghi degli amministratori pubblòici e interventi dei tecnici per superare la prima emergenza. Ancora molte le utenze senza luce.

Il presidente ligure Giovanni Toti ha indicato in una prima stima diversi milioni di danni.