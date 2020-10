Covid: Liguria, 162 nuovi contagi, sono 125 solo a Genova

Sono 162 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, ben 125 dei quali nell'asl 3 del genovese.

Un 80enne è deceduto ieri all'ospedale di Sarzana (Spezia).

Crescono di 4 i ricoverati, con 188 persone in ospedale, 21 dei quali in terapia intensiva. E' quanto emerge dal flusso di dati tra Alisa e il ministero. Ingente il numero di tamponi, che raggiunge le 4.202 unità. Il balzo di positivi nell'asl genovese è rappresentato da 65 persone emerse come contatto di caso confermato e 60 da attività di screening. Sono 20 i nuovi positivi nell'Asl 5 spezzina, 6 in quella dell'imperiese e 11 nell'Asl 2 del savonese. (ANSA).