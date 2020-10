Calcio: Pioli, Hauge titolare? Potrebbe, sta meglio di noi

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Hauge titolare? Potrebbe, lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente sta meglio di noi, è altrettanto vero che dovrà capire alcune situazioni. Sarà convocato, poi vedremo": Stefano Pioli non si sbilancia ma allo stesso tempo non esclude un utilizzo dell'attaccante norvegese dal 1' contro lo Spezia a San Siro domani.

Hauge, ufficializzato giovedì, è un'alternativa in attacco in un reparto che ha tanti infortunati. Anche in difesa, però, per il Milan è emergenza. Il club rossonero avrebbe trovato l'intesa per Diogo Dalot, terzino dello United, che arriva in prestito secco. Pioli però preferisce non parlarne finché non ci sarà l'ufficialità.

"Se arriva ne parleremo, il centrale? Club sta lavorando duramente sul mercato, manca qualche giorno vedremo". Resta, però, la necessità di trovare un centrale. Senza l'intesa con il Bologna per Tomiyasu, il Milan starebbe valutando Rudiger del Chelsea e Kabak dello Shalke 04. In attesa degli ultimi rinforzi, Pioli dovrà chiedere un ultimo sforzo alla squadra rossonera prima della sosta. Leao che, secondo Pioli, "non è ancora al meglio e si allena da una sola settimana" non ha convinto contro il Rio Ave come Castillejo che "può fare meglio". Da valutare Kessiè: "E' stato uno di quelli che ha tirato la carretta, vedremo oggi come sta". (ANSA).