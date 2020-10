Samp: atteso a Genova Adrien Silva, pronto un biennale

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - E' atteso in giornata a Genova Adrien Silva, il nuovo acquisto della Sampdoria. Il centrocampista portoghese, classe 1989, si è svincolato dal Leicester ed ha firmato un contratto biennale da 1 milioni di euro più bonus a stagione. Un innesto necessario per la Sampdoria dopo la cessione di Linetty a Torino e il prestito di Vieira al Verona. Sul fronte delle uscite il difensore centrale Omar Colley è vicinissimo al Fulham, la trattativa è avviatissima: tra il club e l'entourage ci sarebbe l'accordo per un triennale. Ma la Samp potrebbe cederlo solo a titolo definitivo: si può trovare l'intesa però con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. (ANSA).