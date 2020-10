Riaperta strada a Maissana

(ANSA) - MAISSANA, 02 OTT - Riaperta parte della strada sul lungo Borsa a Maissana (La Spezia) grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Brugnato. I pompieri hanno anche liberato l'uomo rimasto bloccato questa mattina in auto a causa di una frana. Decine gli interventi della Provincia sulle strade tra Maissana e Varese Ligure per frane e caduta di sassi o alberi.

In calo la piena del fiume Vara, che stamani aveva superato il secondo livello di guardia a Varese Ligure, Sesta Godano e Brugnato. (ANSA).