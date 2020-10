Ranieri, sembrato vedere la Samp del post-lockdown

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - ''Non doveva servire un periodo di rodaggio, ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Mi è sembrato di vedere la stessa squadra del post-lockdown, seppur commettendo degli errori. Abbiamo fatto una bellissima partita, i miei mi sono piaciuti''. Così Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Fiorentina. Ramirez? ''Ho un bellissimo rapporto con lui. L'ho fatto giocare perché non l'ho visto preoccupato.

Rimarrà? Non lo so. Il mercato è assurdo durante il campionato, facciamolo prima così noi allenatori abbiamo la possibilità di lavorare con i nostri giocatori''. (ANSA).