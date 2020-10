Maltempo: frana su strada nell'entroterra di Ventimiglia

Una frana è caduta in tarda mattinata sul versante francese della statale 20 della val Roya (la RD6204), nell'entroterra di Ventimiglia, tra la centrale Edf di Paganin e Saint Dalmas de Tende. A quanto si apprende la carreggiata è già stata liberata, ma la strada che collega la costa ligure di Ponente con la provincia di Cuneo, e in particolare Limone Piemonte, resterà per ora chiusa per il rischio di nuovi smottamenti.