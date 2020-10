Maltempo: Coldiretti, in Liguria 100% comuni a rischio frane

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - La nuova perturbazione che sta investendo l'Italia si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con la Liguria che ha ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico per frane e alluvioni. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Si tratta, segnala, di una percentuale di rischio che è la più alta a livello nazionale, dove sono 7.275 i comuni complessivamente a rischio, il 91,3% del totale. I cambiamenti climatici con le precipitazioni sempre più intense e frequenti con trombe d'aria, grandinate e vere e proprie bombe d'acqua, si abbattono su un territorio reso più debole dalla cementificazione e dell'abbandono delle aree marginali, ma anche della mancanza di programmazione adeguata che valorizzi il ruolo di chi vive e lavora sul territorio come gli agricoltori. A questa situazione, segnala Coldiretti, non è infatti estraneo il fatto che un modello di sviluppo sbagliato che negli ultimi 25 anni ha fatto perdere in Italia oltre un quarto (-28%) della superficie agricola utilizzabile, ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari, a favore di asfalto e cemento che non riescono ad assorbire la violenta caduta dell'acqua. Secondo Coldiretti occorre creare le condizioni affinché si contrasti la scomparsa delle campagne, garantendo un giusto reddito agli agricoltori e valorizzandone il ruolo ambientale, anche attraverso l'approvazione della nuova legge sul consumo di suolo. (ANSA).