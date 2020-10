Crolla strada Val Roya

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Statale 20 del Col di Tenda è crollata a causa della piena del fiume Roya, sul versante francese dell'omonima vallata, dove la strada in quel tratto prende il nome di RD6204. La notizia è confermata dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Non si hanno notizie, al momento di auto coinvolte e persone ferite. L'incidente è avvenuto dalle parti di Vievola. Nel frattempo si apprende che la statale 20 è chiusa al transito anche a partire dal chilometro 102, nel comune di Limone Piemonte (Cuneo), a causa dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla regione e per la presenza di frane registrate oltre il confine di Stato, in Francia. Il tunnel di Tenda è pertanto provvisoriamente chiuso al traffico. "Il personale Anas - è scritto in una nota - è sul posto per la regolazione della viabilità e per il monitoraggio continuo dell'emergenza". I percorsi alternativi consigliati sono l'autostrada A6 "Torino-Savona" e l'autostrada A10 "Savona-Ventimiglia". (ANSA).