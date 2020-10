Bucci, con questi numero no nuovi provvedimenti

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - "Se dovessimo avere un nuovo aumento di casi o un nuovo focolaio prenderemmo le stesse precauzioni che abbiamo preso per il centro storico, al momento non crediamo siano necessarie ulteriori misure di contenimento".

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione della regata Ocean Race al Salone Nautico rispondendo ai giornalisti che gli domandavano se fosse necessaria un'estensione regionale dell'obbligo delle mascherine h24 come avvenuto nella Regione Lazio. "Al momento non c'è un aumento dei casi, anzi la situazione è stabile - dice il sindaco - a quanto mi hanno detto ieri perché stamani non ho ancora visto alcun dato, qui da noi la situazione è sotto controllo, abbiamo un focolaio dove abbiamo applicato delle restrizioni più severe e quel focolaio è stabile, non appena avremo indicazioni che c'è un'estensione del focolaio o ci sarà un altro focolaio prenderemo le stesse precauzioni, ora come ora, non è necessario". (ANSA).