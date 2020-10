Ci sono 140 nuovi positivi in Liguria su 3.619 tamponi. Lo rende noto la Regione spiegando che 13 sono nell'Imperiese, 28 nel Savonese, 75 nel Genovese e 24 nello Spezzino. Ci sono 11 ricoverati in più negli ospedali liguri, di questi 23 sono in terapia intensiva. Le persone guarite sono 61.