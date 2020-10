Turismo: Santa Margherita Ligure 'decolla' con EasyJet

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - Santa Margherita Ligure 'decolla' con EasyJet. Sul portale della compagnia aerea, che trasporta ogni anno circa 86 milioni di passeggeri, nella sezione dedicata ai viaggi è stata inserita la destinazione della città nel levante. E' iniziata in questi giorni la campagna internazionale di promozione di Santa Margherita Ligure frutto dell'accordo tra Comune, Gruppo Albergatori e Camera di Commercio in attuazione del piano strategico del turismo e del protocollo d'attuazione dell'imposta di soggiorno. Nell'articolo pubblicato sul portale della compagnia aerea sono elencati "i sei motivi per visitare Santa Margherita Ligure" partendo dall' eccellenza gastronomica, il Gambero di Santa. Nel testo, corredato da foto e realizzato dallo staff del portale in sinergia con l'Ufficio Comunicazione del Comune, si fa riferimento al cibo, alle passeggiate, alle escursioni sul monte di Portofino, alle immersioni nell'Area Marina Protetta, e alle possibilità che offre il territorio come il golf di Rapallo o i marchi della moda di Portofino. (ANSA).