Signorini "Costruzioni navi, a Genova rinviato 30% lavori"

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - "Il giro d'affari solo della nautica genovese intesa come riparazioni e costruzioni quest'anno ha perso o rimandato al 2021 circa il 30% del lavoro". Lo ha detto il presidente dell'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini in occasione del convegno di inaugurazione del Salone Nautico di Genova. "Sono numeri pesanti per qualsiasi imprenditore, eppure, nonostante tutto questo, la previsione dei prossimi cinque anni che era di crescita del 5% annuale prima del Covid, resta positiva. E' un settore resiliente e le previsioni attuali di crescita sono del 2,5 -3%" ha aggiunto, evidenziando la capacità di Genova di reagire alle emergenze. Per quanto riguarda le cose da fare, Signorini ha ricordato, alla presenza della ministra Paola De Micheli, ha ricordato la nuova diga. "L'ultima opera su cui stiamo lavorando - e l'ultima notizia è sulla possibilità che il governo ci darà di finanziarla nel recovery fund - è spostare più al largo la diga foranea". (ANSA).