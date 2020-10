Sampdoria: Ranieri, "ora voglio il piglio giusto"

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - "Voglio il piglio giusto, con la voglia di dimostrare che non siamo quelli che hanno iniziato il campionato". Così Claudio Ranieri tecnico della Sampdoria ai canali ufficiali della società blucerchiata in vista della gara di domani a Firenze. "Affrontiamo un avversario difficile, con un potenziale offensivo immenso - sottolinea il tecnico -.

Potrebbe mancare Ribery ma la formazione di Iachini è costruita bene. Starà a noi essere attenti per svolgere il nostro gioco, come sappiamo. Dobbiamo mettere sempre al primo posto gli obiettivi della squadra". (ANSA).