Salone Nautico: Cecchi, "Oggi tutto il mondo ci guarda"

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - "Oggi tutto il mondo ci guarda, il sessantesimo Salone internazionale di Genova assume un significato speciale per le nostre aziende e la nostra filiera, e per Genova che oggi diventa la capitale europea e mondiale del mondo del saper fare italiano". Lo ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi dal palco della cerimonia che apre il Salone Nautico. "Pochi mesi fa - ha aggiunto - è stato inaugurato ponte San Giorgio, oggi il primo salone internazionale in era Covid". Il primo boat show in era Covid "è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti, ha sottolineato Cecchi. Abbiamo sentito un abbraccio. Tutti volevano il Salone. Questo mi inorgoglisce, sono emozionato".

(ANSA).