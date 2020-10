Inaugurato 60/o Salone Nautico di Genova

È stato inaugurato oggi il 60/o Salone Nautico di Genova, il primo in Europa in era covid".

Alla cerimonia di apertura della rassegna genovese, che durerà fino al 6 ottobre, erano presenti tra gli altri il ministro per le infrastrutture Paola De Micheli, il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci.

Al Salone sono presenti le più importanti aziende della nautica italiana e straniera.

"Oggi tutto il mondo ci guarda, il sessantesimo Salone internazionale di Genova assume un significato speciale per le nostre aziende e la nostra filiera, e per Genova che oggi diventa la capitale europea e mondiale del mondo del saper fare italiano". Lo ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi dal palco della cerimonia che apre il Salone Nautico. "Pochi mesi fa - ha aggiunto - è stato inaugurato ponte San Giorgio, oggi il primo salone internazionale in era Covid". Il primo boat show in era Covid "è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti, ha sottolineato Cecchi. Abbiamo sentito un abbraccio. Tutti volevano il Salone. Questo mi inorgoglisce, sono emozionato".

"Questo Salone è la dimostrazione di come la filiera della nautica sia stata capace di reagire. Ricordo lo choc per le decisioni del governo Monti su questo settore, credo che gli effetti positivi delle soluzioni che abbiamo trovato si sono visti tra il 2015 e il 2019 in termini di fatturato, di occupazione e anche di innovazione. Qui oggi secondo me celebriamo la capacità di resistere ma anche di rilanciare, perché essere l'unico salone che si celebra nel mondo dopo la pandemia dimostra che c'è una forza intrinseca di questa filiera". Lo ha detto la ministra Paola De Micheli a margine della inaugurazione del Salone Nautico di Genova. "La qualità non la devo certo raccontare io - ha aggiunto - perché voi siete stati capaci di farlo per 60 anni. Quello che vediamo qui oggi parla da solo".

"Un salone straordinario, quasi storico, vorrei ricordare che all'indomani del crollo del ponte Morandi eravamo qui con il presidente Mattarella, oggi in emergenza covid siamo qui ancora una volta. Il salone di Genova è come il mare, non si ferma mai". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti all'inaugurazione del Salone Nautico. "E' la dimostrazione che si può fare impresa e si possono aiutare i nostri imprenditori anche in una situazione difficile come questa, è la dimostrazione del perché Genova non è solo un modello di ricostruzione di un ponte, è un modello che non si ferma e sa affrontare le sfide trasformandole in opportunità. Siamo l'unico salone del Mediterraneo aperto, la dimostrazione che la Liguria è la prima regione d'italia come distretto produttivo della nautica.

"E' il primo a livello mondiale, nemmeno in Florida nemmeno in Asia è stato fatto un salone nautico, Genova è l'unico salone al mondo che è aperto e continua dopo 60 anni, siamo contenti di questo". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci all'apertura del Salone Nautico. "Una sfida è già stata vinta quella di aprire, adesso comincia la sfida del salone vero e proprio, ma sono convinto che gli espositori, i visitatori e i cittadini lo renderanno un successo. Quest'anno abbiamo contingentato gli ingressi, sono stati messi a punto percorsi per ridurre i contatti al minimo indispensabile, un bel lavoro, sono convinto che le procedure del salone saranno seguite da tanti saloni al mondo", ha detto Bucci.