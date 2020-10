In Liguria 111 positivi e 4 morti

Sono 111 i nuovi positivi in Liguria su 3.597 tamponi effettuati. Lo comunica la Regione spiegando che si registrano quattro morti in più. Ci sono otto persone in più negli ospedali dove nel complesso sono ricoverate 194 persone, delle quali 21 in terapia intensiva. Le persone decedute sono una donna di 101 anni, una domnna di 86 e un uomo di 51, tutti ricoverati all'ospedale di Sarzana (La Spezia), e una donna di 95 anni morta all'ospedale di Lavagna (Genova).