Covid: Toti, nuovo cluster in rsa Savona

La sanità ligure poco fa ha individuato un nuovo cluster di coronavirus in una rsa privata non convenzionata nel savonese, 23 i positivi di cui 15 ospiti e 8 operatori sanitari, solo 3 i sintomatici in modo lieve al momento. Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb sull'andamento della pandemia covid sul territorio.

"Siamo intervenuti immediatamente e daremo maggiori notizie domani - ha detto -. Il nuovo cluster nella rsa savonese non ha causato ricoveri al momento e trattandosi di un cluster chiuso, non abbiamo preoccupazioni legate al diffondersi del virus. E' facilmente isolabile, guardiamo con grande attenzione ai positivi vista la fragilità dei pazienti data l'età". (ANSA).