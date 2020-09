Sampdoria: Keita arrivato a Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Keita è arrivato oggi a Genova, ha pranzato in un ristorante a Sturla e domani mattina effettuerà le visite mediche: a seguire la firma che lo legherà alla Sampdoria. Un innesto importante per la squadra di Ranieri che sabato ha perso clamorosamente in casa 3-2 col Benevento dopo essere stata in vantaggio 2-0. Keita arrivato in prestito oneroso dal Monaco per 2 milioni più diritto di riscatto fissato a dieci. Intanto la squadra è subito tornata in campo in vista della gara di venerdì sera al Franchi contro la Fiorentina: presente a Bogliasco anche il presidente Massimo Ferrero.

(ANSA).