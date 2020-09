Multa a 10 ragazzi senza mascherina

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Sono state una decina le persone sanzionate ieri sera perché non indossavano le mascherine nel corso della movida nel centro storico di Genova. Da lunedì è obbligatorio l'uso, per tutto il giorno e anche all'aperto, dei Dpi tra i carruggi a causa di un cluster.

Le pattuglie di polizia locale, carabinieri, polizia e protezione civile hanno presidiato le zone più frequentate dai ragazzi. Già venerdì sera le forze dell'ordine avevano controllato le zone della movida e avevano invitato i ragazzi a usare le mascherine nel modo corretto. Ieri sera, invece, oltre agli inviti sono fioccate le prime sanzioni. Da domani, invece, i controlli si sposteranno davanti e dentro le scuole e nelle zone più frequentate da alunni e professori, come fermate dei bus e treni. (ANSA).