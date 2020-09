Apre scuola media Alassio, chiusi Ist. Salesiani e Suore

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - La scuola media statale di Alassio (che si trova in un'ala dell'istituto Salesiano) potrà riaprire i battenti domani, dopo che i locali sono stati ben distinti dal resto del plesso scolastico e la sanificazione effettuata oggi pomeriggio mentre l'istituto salesiano, il cui direttore è risultato positivo al Covid, resterà chiuso. Lo comunica il comune di Alassio. "Le aule della scuola pubblica - spiegano gli assessori Fabio Macheda e Giacomo Battaglia - sono nettamente separate da quelle dell'Istituto. Ma abbiamo ritenuto di provvedere nel segno della tutela della popolazione scolastica che, qualora l'asl non disponesse il contrario, domattina si potrà rientrare nelle proprie aule in piena sicurezza".Diversa la disposizione per l'istituto Maria Ausiliatrice: nonostante il parere favorevole dell'Asl all'apertura, ha deciso a titolo precauzionale, per salvaguardare alunni, insegnanti e la comunità di suore di non aprire la scuola in attesa dei risultati dei tamponi". (ANSA).