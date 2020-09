Covid: in quarantena altre 3 classi nell'Imperiese

(ANSA) - IMPERIA, 26 SET - Tre nuovi casi di Covid si sono registrati nelle scuole di Ventimiglia e Imperia, con altrettante classi in quarantena. Nella città di confine si segnalano uno studente di quinta elementare e un operatore scolastico in due classi diverse nel plesso di via Roma; mentre a Imperia si registra uno studente delle superiori positivo.

Anche in questi casi è scattato il protocollo sanitario dell'Asl con l'isolamento di tutti gli studenti e operatori scolastici interessati. I tre casi di oggi si aggiungono agli otto di ieri.

