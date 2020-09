Covid: appello Consolato a comunità dominicana alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 SET - Per fermare il cluster covid che alla Spezia ha interessato la comunità dominicana residente in città il consolato generale della Repubblica Dominicana a Genova ha lanciato una campagna informativa e un appello ai suoi connazionali a un uso corretto della mascherina."Vogliamo invitare direttamente la comunità dominicana a una ancora maggiore collaborazione sanitaria con le istituzioni regionali attraverso la campagna 'Preservo la mia salute e la tua' per promuovere l'utilizzo corretto e costante della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale, l''evitare posti affollati, 'luoghi d'intrattenimento' e assembramenti. - spiega la console generale della Repubblica Dominicana a Genova Brito Veras Mercedes Altagracia - Come consolato lanciamo un appello alla nostra 'famiglia' dominicana residente nella città della Spezia, che l'ha accolta per incoraggiarla a creare una comunità solidale, ottemperare alle ordinanze emanate dalle autorità che hanno sviluppato ed implementato importanti programmi specifici di aiuto alle persone affette da covid e che si trovano in situazione di vulnerabilità nell'affrontare il protocollo sanitario della quarantena".

La console ha fatto un incontro con le istituzioni spezzine e ha fatto visita al sindaco Pierluigi Peracchini. (ANSA).