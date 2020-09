Covid: 97 nuovi positivi, 2 morti in calo ospedalizzati

Sono 97 i nuovi casi di covid in Liguria a fronte di 3016 tamponi. I positivi sono complessivamente 3078, 49 in più di ieri. La maggior parte dei nuovi casi, 57 sono nella Asl3 di Genova: due sono stati scoperti in controlli per ingresso in ospedali, 30 sono contatti di caso conclamato e 25 sono stati scoperti con attività di screening. I positivi a Genova e provincia sono 1268. A Spezia e nello Spezzino, altra zona della regione dove il virus ha mostrato una ampia diffusione, le nuove positività sono 27 (7 contatti di caso accertato e 20 scoperti con lo screening) per un totale di 1105 positivi. E se nel Savonese i nuovi casi sono solo 2 (196 complessivi), nell'Imperiese sono stati 11, ieri erano stati 12, ma Imperia resta la provincia con il minor numero di infettati: 178.

Due sono le vittime: una donna di 107 anni e un uomo di 75 entrambi residenti alla Spezia. I decessi sono avvenuti all'ospedale di Sarzana. Il numero complessivo dei morti sale a 1599.

In calo gli ospedalizzati: Sono 155, 7 in meno rispetto a ieri. I malati in terapia intensiva sono 19, due in più rispetto alle 24 ore precedenti.

In isolamento domiciliare ci sono 1582 persone: 18 più di ieri.

In sorveglianza attiva ce ne sono 2051, 52 in meno. (ANSA).