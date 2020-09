Ranieri: "Avevo un orologio ma si è inceppato"

"È incredibile, sul due a zero devi controllare la partita, e invece non l'abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su un mischione e loro si sono risvegliati. Alcune azioni importanti le abbiamo fatte noi, anche se poi abbiamo preso gol su episodi. Dobbiamo saper reagire. Il mercato? Non è importante in questo momento. Oggi c'è stata determinazione, ma anche frenesia. Eravamo padroni del campo, quindi dobbiamo ragionare su questo fatto".

Dai microfoni i Sky Sport Claudio Ranieri si sfoga dopo la nuova sconfitta, anche questa volta prendendo tre gol, della sua Sampdoria. Poi descrive il secondo gol preso: "sulla seconda linea doveva esserci Thorsby, che è invece andato sulla linea dei quattro. Poi lo prende Jankto, che se lo fa sfilare. È stato fin troppo facile".

Come mai la Samp ha perso la freddezza del post-lockdown? "Non lo so: siamo frenetici, ragioniamo poco e vogliamo fare tutto di fretta - risponde -. È inspiegabile, avevo un orologio e si è inceppato. Dobbiamo ritrovare la nostra sagacia tattica e fare le cose per bene. In allenamento fanno tutto bene, quindi non ho la possibilità di prevedere cosa faremo in partita". "Ho fatto i complimenti a Inzaghi, hanno meritato, c'è poco da dire", conclude Ranieri. (ANSA).