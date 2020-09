Benevento: Inzaghi "Siamo stati bravi,sono felice"

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Una vittoria in rimonta per iniziare nel migliore dei modi la stagione in attesa di recuperare la gara con l'Inter della prima giornata . Filippo Inzaghi è soddisfatto del successo conquistato al Ferraris dai suoi giocatori capaci di rimontare due reti alla Sampdoria.

"Credo molto in questa squadra e mi è piaciuto l'atteggiamento, al di là del due a zero - ha dichiarato a Sky -. Volevo giocassimo in quel modo, mi è piaciuta la mentalità.

Con quella poi si possono ribaltare i risultati. Sentire i complimenti di Ranieri mi dà grande soddisfazione: Il percorso è ancora molto lungo e non dobbiamo illuderci. Ma la squadra è stata brava e sono contento. Per noi è importantissimo aver vinto nonostante fossimo andati in svantaggio ". (ANSA).