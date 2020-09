A 91 anni parte in barca a vela per Giro d'Italia

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - A 91 anni in barca vela per fare il giro d'Italia nell'era del covid: sarà l'avventura di Mario Battilanti, che salpa da Fezzano nel Golfo della Spezia con meta la Marina di Ravenna insieme all'amico Paolo Zannini, 56 anni, entrambi soci dell'associazione solidale per la promozione della cultura del mare 'La Nave di Carta'.Saliranno a bordo del Lumiere III, barca a vela lunga 13,5 metri, per un viaggio a tappe che in condizioni meteo normali dovrebbe durare circa 25 giorni di navigazione, ospitati dalle varie sezioni della Lega Navale. Classe 1929, residente ad Ameglia, veterano di Caprera, una passione per la vela e per il mare che lo accompagna da tutta la vita, Mario è il 'vecchio' che ha deciso di mollare gli ormeggi, le incognite del covid e di andare per mare perché, dice: "Non bisogna aver paura di vivere". (ANSA).