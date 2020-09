Covid: positivo marittimo di Costa Diadema

Un marittimo di Costa Diadema è stato sbarcato oggi a Genova perché risultato positivo al Covid.

Sono scese altre cinque persone che erano state in contatto con l'uomo. Il marittimo, di nazionalità indiana, era stato imbarcato da pochi giorni e messo in isolamento preventivo come previsto dalle procedure adottate dalla società per garantire la navigazione in sicurezza. Nel corso dello screening completo è risultato positivo e asintomatico ed è dunque scattata la procedura. Il marittimo è stato preso in carico dalla Unità sanitaria di frontiera e accompagnato in una struttura dedicata ai pazienti Covid.

Costa Diadema era partita da Genova il 19 settembre e ha fatto tappa nei giorni scorsi a Civitavecchia, Napoli e Palermo, Cagliari e La Spezia per una crociera dedicata solo ad italiani.

(ANSA).