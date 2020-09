Covid: 73 nuovi casi in Liguria su 2750 tamponi, un morto

Su 2753 tamponi compiuti nelle ultime 24 ore sono 73 i nuovi positivi al Covid. Il numero complessivo è di 3029, 15 più di ieri. Pare frenare il contagio alla Spezia, da settimane in lotta con il virus, dove i nuovi positivi sono 19 a fronte dei 52 di ieri, con un numero di tamponi intorno ai 600 come ieri, mentre su Genova i contagi sono pressoché identici 39 rispetto a 43. Dei 3029 positivi 1107 sono segnalati nella provincia della Spezia e 1234 in quella di Genova.

C'è stato un decesso: una donna di 95 anni all'ospedale di Sarzana che porta il numero dei decessi totali a 1597.

Migliora il dato degli ospedalizzati: sono 162, nove meno di ieri, con 17 malati in terapia intensiva.

In isolamento domicilaire ci sono 1564 persone, 81 più di ieri.

In sorveglianza attiva ce ne sono 2103, 75 meno di ieri. (ANSA).