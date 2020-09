Arpal, avviso per mareggiate

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Arpal ha emesso per oggi un avviso meteorologico per mareggiata intensa sul Levante Ligure. Le previsioni infatti parlano di un aumento del mare fino agitato o molto agitato, con mareggiate sul centro Ponente, molto intense a Levante. Per domani fino al mattino ancora mareggiate per onda lunga sul Levante e localmente sul resto della regione sulle coste esposte al Sud Ovest, con moto ondoso in lenta scaduta.

Per quanto riguarda i venti oggi fino alle ore centrali saranno provenienti da Sud Ovest in rotazione da Ovest fino burrasca sul Ponente ligure e sui rilievi alle spalle di Genova e della Spezia e un ingresso di venti da Nord Ovest forti con raffiche di burrasca. Domani, fino al mattino venti da Nord Ovest con raffiche di burrasca forte su Genova e il genovesato e localmente sul Tigullio e lo spezzino, in attenuazione dal pomeriggio. Questa mattina si sono registrate raffiche a 139.3 km/h a Casoni di Suvero (Spezia), 108.4 a Fontana Fresca e , 94.7 a Tanadorso (Genova). Da segnalare gli 88 km/h segnati dall'anemometro di Imperia. (ANSA).