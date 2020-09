80 interventi VVf per vento a Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Sono circa ottanta gli interventi dei vigili del fuoco a Genova a causa del forte vento e della pioggia. Alberi caduti, cornicioni crollati in strada, cartelli pericolanti e persiane in bilico gli interventi più frequenti.

In particolare a Marassi alcuni pezzi di intonaco sono caduti su un'auto parcheggiata e hanno rotto il vetro. Le raffiche di vento hanno spostato anche i bidoni della spazzatura, mentre sulle alture della Valpocevera un albero è caduto sulla strada per Langasco. (ANSA).