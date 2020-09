Terzo Valico: Toti, c'è bisogno di opere così, si acceleri

"Abbiamo bisogno di tante opere come questa e di regole che ci permettano di spendere in fretta tutti i fondi che arriveranno al Paese. Quella della variabile tempo è una sfida ancora da vincere". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo alla cerimonia per l'abbattimento del diaframma della galleria di valico e della galleria di Serravalle Scrivia (Alessandria).

"Qui c'è lavoro e ce ne sarà ancora di più quando tutti i diaframmi saranno abbattuti. Bisogna accelerare, realizzare velocemente gli investimenti", ha sottolineato Toti. (ANSA).